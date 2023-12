Omelette des pêcheurs Contis-Plage Saint-Julien-en-Born, 1 avril 2024, Saint-Julien-en-Born.

Saint-Julien-en-Born Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 12:00:00

fin : 2024-04-01 15:00:00

La Pinasse de Contis organise sa traditionnelle omelette des pêcheurs.

Renseignements et inscription auprès de François Hiquet au 07 81 32 16 47 ou Vincent Froustey au 06 81 40 20 85 ou Jean-Claude Rossi au 06 82 80 66 66..

Contis-Plage Salle Marie Madeleine

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par Côte Landes Nature Tourisme