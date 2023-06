Festival Born in Bresil Contis-Plage Saint-Julien-en-Born, 3 juin 2023, Saint-Julien-en-Born.

Saint-Julien-en-Born,Landes

Ateliers danses, musiques, samba, forro, football, capoeira, jiujitsu, soirée forro sont proposés durant ces deux jours, ainsi qu’un repas brésilien : la Feijoada, un plat très populaire à base de haricots et de viandes de porc, souvent servir avec du riz et de la « farofa » (préparation a base de fécule de manioc)..

Stage et découverte Capoeira et brésilien Jiujitsu.

Stages de percussion afro-brésilienne (Batucada) avec Jorge Santos, Musicien percussionniste brésilien, il nous invite à partager dans la joie sa passion pour les percussions brésiliennes en nous faisant découvrir et jouer des rythmes du carnaval…

Samedi

10h – 12h salle de fêtes de Saint Julien en Born

16h – 18h Contis plage, Maison de la station

Dimanche

11h – 13h Contis Plage

*Places limitées Infos: 06 29 77 12 20..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 . .

Contis-Plage

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Workshops on dance, music, samba, forro, soccer, capoeira, jiujitsu and a forro evening are offered over the two days, as well as a Brazilian meal: Feijoada, a very popular dish based on beans and pork, often served with rice and « farofa » (a preparation made from manioc starch).

Capoeira and Brazilian Jiujitsu training and discovery.

Afro-Brazilian percussion workshops (Batucada) with Jorge Santos, a Brazilian musician and percussionist, who invites us to share his passion for Brazilian percussion and discover and play carnival rhythms…

Saturday

10am – 12pm Saint Julien en Born village hall

16h – 18h Contis plage, Maison de la station

Sunday

11am – 1pm Contis Plage

*Limited places Infos: 06 29 77 12 20.

Durante los dos días se ofrecen talleres de danza y música, samba, forro, fútbol, capoeira, jiujitsu y una velada de forro, así como una comida brasileña: la feijoada, un plato muy popular a base de judías y carne de cerdo, a menudo servido con arroz y « farofa » (preparado a base de fécula de mandioca).

Cursos de capoeira y jiujitsu brasileño.

Talleres de percusión afrobrasileña (Batucada) con Jorge Santos, músico y percusionista brasileño, que nos invita a compartir su pasión por la percusión brasileña y a descubrir y tocar ritmos de carnaval…

Sábado

10.00 h – 12.00 h Ayuntamiento de Saint Julien en Born

16.00 h – 18.00 h Contis plage, Maison de la station

Domingo

11.00 h – 13.00 h Contis Plage

*Plazas limitadas Información: 06 29 77 12 20.

Tanz- und Musikworkshops, Samba, Forro, Fußball, Capoeira, Jiujitsu, Forro-Abend und ein brasilianisches Essen: Feijoada, ein sehr beliebtes Gericht aus Bohnen und Schweinefleisch, das oft mit Reis und « Farofa » (einer Zubereitung aus Maniokstärke) serviert wird.

Capoeira und brasilianisches Jiujitsu: Praktikum und Entdeckung.

Workshops für afro-brasilianische Perkussion (Batucada) mit Jorge Santos, brasilianischer Perkussionsmusiker. Er lädt uns ein, seine Leidenschaft für brasilianische Perkussion mit Freude zu teilen, indem er uns Karnevalsrhythmen entdecken und spielen lässt…

Samstag

10h – 12h Festsaal von Saint Julien en Born

16h – 18h Contis plage, Haus des Ferienortes

Sonntag

11 – 13 Uhr Contis Plage

*Begrenzte Plätze Infos: 06 29 77 12 20.

Mise à jour le 2023-05-30 par Côte Landes Nature Tourisme