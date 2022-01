Continent Afrique – 28ème édition Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Continent Afrique – 28ème édition Pau, 3 février 2022, Pau. Continent Afrique – 28ème édition Cinéma Le Méliès 6 Rue Bargoin Pau

2022-02-03 – 2022-03-08 Cinéma Le Méliès 6 Rue Bargoin

Pau Pyrénées-Atlantiques 14 films, carte blanche à AFRICINÉ, programme de court-métrages… 14 films, carte blanche à AFRICINÉ, programme de court-métrages… +33 5 59 27 60 52 14 films, carte blanche à AFRICINÉ, programme de court-métrages… Méliès Pau

Cinéma Le Méliès 6 Rue Bargoin Pau

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Cinéma Le Méliès 6 Rue Bargoin Ville Pau lieuville Cinéma Le Méliès 6 Rue Bargoin Pau

Pau Pau https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/