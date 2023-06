Contine-moi une histoire Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris, 1 janvier 2023, Paris.

Du dimanche 01 janvier 2023 au samedi 15 juillet 2023 :

.Public enfants adolescents. A partir de 1 ans. Jusqu’à 7 ans. gratuit

Écoute, écoute ! Je raconte. Écoute, écoute ! On chante. Les bibliothécaires racontent histoires, comptines et jeux de doigts pour les petits et des contes pour les plus grands.

LES BIBLIOTHECAIRES VOUS ACCUEILLENT :

à 10h30 : histoires, comptines et jeux de doigts pour les moins de 3 ans

: histoires, comptines et jeux de doigts pour les moins de 3 ans à 11h : lecture de contes à partir de 4 ans

– les samedis 11, 18 et 25 mars

– les samedis 15 et 22 avril

– le samedi 13 mai

– les samedis 3, 10, 17 et 24 juin

– le samedi 1er juillet



entrée libre

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

