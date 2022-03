Contine-moi une histoire Bibliothèque L’Heure joyeuse, 11 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 25 juin 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 11 juin 2022

de 10h30 à 11h30

gratuit

Écoute, écoute ! Je raconte. Écoute, écoute ! On chante. Les bibliothécaires racontent histoires, comptines et jeux de doigts pour les petits et des contes pour les plus grands.

Les bibliothécaires vous accueillent les samedi 11 et 25 juin.

à 10h30 : histoires, jeux de doigts et comptines pour les moins de 3 ans

à 11h : lecture de contes à partir de 4 ans

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin Paris 75005

4 : Saint-Michel Notre-Dame (Paris) (106m) 96 : Saint-Michel Notre-Dame (Paris) (106m)



Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr

Enfants;Littérature

Date complète :

