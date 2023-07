LES P’TITES PÉPITES – BALADE SENSORIELLE CONTIGNE Les Hauts-d’Anjou, 22 juillet 2023, Les Hauts-d'Anjou.

Les Hauts-d’Anjou,Maine-et-Loire

Dans le cadre des P’tites Pépites de l’été, une balade sensorielle vous est proposée avec Cindy Pauloin le samedi 22 juillet 2023..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

CONTIGNE Parc Roger Baron

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



As part of the P’tites Pépites de l’été program, a sensory stroll with Cindy Pauloin will take place on Saturday, July 22, 2023.

En el marco del programa P’tites Pépites de l’été, el sábado 22 de julio de 2023 se propone un paseo sensorial con Cindy Pauloin.

Im Rahmen der P’tites Pépites de l’été wird Ihnen am Samstag, den 22. Juli 2023, ein sensorischer Spaziergang mit Cindy Pauloin angeboten.

