Conti Bilong présente son album « Jazz Explorer » au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris, mercredi 3 avril 2024.

Le mercredi 03 avril 2024

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 03 avril 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros

World jazz — Avec son nouveau trio, influencé aussi bien par Duke Ellington ou Eboa Lotin, Conti Bilong présente l’album JAZZ EXPLORER où les compositions et les arrangements sont résolument modernes.

Du bop moderne au makossa, du swing au mangambeu, de la ballade jazz aux chants de la forêt, le batteur virtuose Conti Bilong explore de nouvelles contrées musicales.

Ils proposent un univers foisonnant, poétique et rythmique, où la science traditionnelle africaine et la modernité s’entremêlent, à l’image du monde contemporain. Eric Montigny au piano apporte une touche harmonique unique, et Gabriel Pierre à la contrebasse complète le tout avec un groove lyrique.

Conti Bilong : batterie, voix

Eric Montigny : piano

Gabriel Pierre : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/118

38riv