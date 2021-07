Ciboure Eglise de Ciboure Ciboure, Pyrénées-Atlantiques CONTEZ-MOI LE COEUR DE CIBOURE Eglise de Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Eglise de Ciboure, le jeudi 2 septembre à 15:00

Laissez-vous envoûter par les rues pittoresques de Ciboure et ses récits contés en compagnie de Pierre, parti à la recherche de ses origines. Un voyage unique dans l’inoubliable, en compagnie de notre guide conférencière et du duo Grain d’orge (conte et percussions).

Tarif : 10€ / Gratuit moins de 16 ans / Sur inscription dans les Offices de Tourisme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-02T15:00:00 2021-09-02T16:30:00

