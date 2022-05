Contez la nature dans les dunes de St Georges-de-la-Rivière Saint-Georges-de-la-Rivière, 9 août 2022, Saint-Georges-de-la-Rivière.

Contez la nature dans les dunes de St Georges-de-la-Rivière Saint-Georges-de-la-Rivière

2022-08-09 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-09 17:00:00 17:00:00

Saint-Georges-de-la-Rivière Manche Saint-Georges-de-la-Rivière

Venez vous balader en bord de mer pour écouter et imaginer, dans les dunes, des histoires pour petits et plus grands, pleines d’embruns, de vent, d’animaux et de marins (à partir de 6 ans). Gratuit.

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06

Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur le site ENS des dunes de la Côte des Isles. Rdv parking de la plage de St Georges-de-la-Rivière

dernière mise à jour : 2022-05-04 par