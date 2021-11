Contexte 2 Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 5 décembre 2018, Nevers.

Contexte 2

du mercredi 5 décembre 2018 au samedi 5 janvier 2019 à Centre Culturel Jean Jaures de Nevers

Convaincus de la dimension symbolique, de transmission et de valorisation que portent les objets, nous avons construit notre démarche de création sur une volonté claire : questionner « ce qui fait histoire et identité ». Ainsi, l’Histoire et l’héritage culturel sont abordés comme une matière première riche, capable de produire un langage de formes, de matières et d’usages, à l’origine d’artefacts. Les spécificités historiques et culturelles des territoires que nous explorons sont celles que nous proposons de révéler et de transmettre par la création d’objets. Ils deviennent alors des outils de médiation et de compréhension du monde, illustrant un message fort à l’origine de notre duo : contribuer à une histoire plurielle du monde, tissée d’histoires et dont la beauté et la richesse sont infinies. (Dach & Zéphir) Du 5 Décembre 2018 au 5 janvier 2019 (horaires ouverture médiathèque) 13 décembre : * 19h Présentation en présence des artistes * 20h Table ronde Renseignements : 03 86 68 48 50

Entrée libre et gratuite

Du 5 décemmbre 2018 au 5 janvier 2019

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-12-05T14:00:00 2018-12-05T18:00:00;2018-12-06T14:00:00 2018-12-06T18:00:00;2018-12-07T14:00:00 2018-12-07T18:00:00;2018-12-08T10:00:00 2018-12-08T12:30:00;2018-12-08T14:00:00 2018-12-08T18:00:00;2018-12-11T14:00:00 2018-12-11T18:00:00;2018-12-12T14:00:00 2018-12-12T18:00:00;2018-12-13T14:00:00 2018-12-13T18:00:00;2018-12-14T14:00:00 2018-12-14T18:00:00;2018-12-15T10:00:00 2018-12-15T12:30:00;2018-12-15T14:00:00 2018-12-15T17:30:00;2018-12-18T14:00:00 2018-12-18T18:00:00;2018-12-19T14:00:00 2018-12-19T18:00:00;2018-12-20T14:00:00 2018-12-20T18:00:00;2018-12-21T14:00:00 2018-12-21T18:00:00;2018-12-22T10:00:00 2018-12-22T12:30:00;2018-12-22T14:00:00 2018-12-22T17:30:00;2018-12-26T14:00:00 2018-12-26T18:00:00;2018-12-27T14:00:00 2018-12-27T18:00:00;2018-12-28T14:00:00 2018-12-28T18:00:00;2018-12-29T10:00:00 2018-12-29T12:30:00;2018-12-29T14:00:00 2018-12-29T17:30:00;2019-01-02T14:00:00 2019-01-02T18:00:00;2019-01-03T14:00:00 2019-01-03T18:00:00;2019-01-04T14:00:00 2019-01-04T18:00:00;2019-01-05T10:00:00 2019-01-05T12:30:00;2019-01-05T14:00:00 2019-01-05T17:30:00