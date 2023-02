CONTEUR ET CONCERT DANSANT – LES 3 MARIAGES DE GASTON ET MARGUERITE Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

CONTEUR ET CONCERT DANSANT – LES 3 MARIAGES DE GASTON ET MARGUERITE, 14 février 2023, Nancy . CONTEUR ET CONCERT DANSANT – LES 3 MARIAGES DE GASTON ET MARGUERITE rue Pierre Fourier Nancy Meurthe-et-Moselle

2023-02-14 14:30:00 14:30:00 – 2023-02-14 18:00:00 18:00:00 Nancy

Meurthe-et-Moselle Les 3 mariages de Gaston et Marguerite racontés par Etienne Lux, Nancyphile. Une histoire d’amour rocambolesque aux lourdes conséquences pour la Lorraine.

Réservation obligatoire dans la limite du nombre de places disponibles à etiennelux@prh.fr L’Amour dan’ Samba. Concert dansant. L’amour chante et danse avec Rafa au rythme de la samba, de la bossa nova, du forro et du reggae. etiennelux@prh.fr Nancy

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse rue Pierre Fourier Nancy Meurthe-et-Moselle Ville Nancy lieuville Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

CONTEUR ET CONCERT DANSANT – LES 3 MARIAGES DE GASTON ET MARGUERITE 2023-02-14 was last modified: by CONTEUR ET CONCERT DANSANT – LES 3 MARIAGES DE GASTON ET MARGUERITE Nancy 14 février 2023 Meurthe-et-Moselle nancy rue Pierre Fourier Nancy Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle