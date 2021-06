« Conteur ? Conteur » de Yannick Jaulin, dans le cadre du Festival « Ma PAROLE » Halle médiévale, 18 juin 2021-18 juin 2021, Saint-Pierre-en-Auge.

« Conteur ? Conteur » de Yannick Jaulin, dans le cadre du Festival « Ma PAROLE »

Halle médiévale, le vendredi 18 juin à 20:30

« C’est pas faute d’avoir essayé de changer de nom. Diseur, raconteur, humoriste, poète, comédien ! J’ai tout essayé avant de me résoudre, la « sagesse » venant, à reprendre mon nom de naissance : Conteur. J’y reviens mais ne m’en suis jamais éloigné. Simplement dans les spectacles traversés depuis quelques années, j’avais perdu ce souci de l’éphémère, du goût des heures et du jour, du public reconnu et singulier de la place. J’y reviens. Je vois leur visage, je sais deux ou trois choses d’eux, de leur ville, des lueurs et des noirceurs du moment. Je me présente à eux et raconte autrement chargé des événements du jour, des lectures et des rencontres. J’ai en besace des histoires collectées pendant toutes ces années. Elles éclairent mon état. Elles sont ma boîte à outils et cette boîte s’ouvre pour ce hors temps partagé sur la scène. Ce temps particulier me transforme. Parce que je suis conteur, je peux relever ce défi : être dans le réel, dans l’actualité du monde et la faire résonner sur des paroles mythologiques, des récits allégoriques, être à la fois au-dessus des terres et dans les caves du monde. » Yannick Jaulin. En partenariat avec Contes Vallée d’Auge, et le Festival « Ma Parole ». Représentation initialement prévue au TANIT Théâtre.

Un spectacle pour lequel Yannick Jaulin va puiser dans sa besace des histoires emmagasinées depuis toutes ces années. Un spectacle hybride, inédit, réinventé chaque soir.

Halle médiévale place du marché, Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-sur-Dives Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T20:30:00 2021-06-18T21:30:00