Côte-d’Or EUR 0 0 Cette année encore, Radio Fox est partenaire de l’événement ElectroSaone les 16 et 17 juin prochains organisé par Eklor Production.

Mais avant ce grand week-end incroyable, Rendez-vous le samedi 18 février 2023 dès 18 heures pour une soirée unique où les nouveaux talents ont la parole :

LE CONTEST DJ

Venez découvrir les DJ de demain ! Le meilleur ouvrira le festival le 16 juin prochain !

Buvette et petite restauration sur place, ouverture des portes à 18h / début du concours à 20h. secretariat@radiofox.fr Rue du Château Caveau du château Louis XI Auxonne

