Contest de Voie Climb Up Limoges Climp Up Limoges Limoges, jeudi 21 mars 2024.

A partir de 18h30 Contest de Voie.

La salle d’escalade Climb up vous prépare un contest de 15 voies, avec 1 run max par voie, en tête, une zone, et 1000 points par voie.

GRANDE NOUVEAUTE TOMBOLA pour tous les participants >> Pour avoir une chance de gagner un lot, il faut être inscrit sur le contest et topper au moins une voie.

Plus vous arrivez tôt, plus vous aurez du temps pour faire un max de voies. Ne vous inquiétez les retardataires seront bien évidement acceptés !

Restauration possible sur place.

Renseignement par téléphone au 09 80 74 89 28 et inscriptions sur le site (en lien). .

Début : 2024-03-21 18:30:00

fin : 2024-03-21

Climp Up Limoges 25 Rue de Douai

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

