Venez écoutez des contes au jardin ! Laissez-vous conter des femmes fortes, qui étonnent et bousculent avec volonté, amour, détermination et humour! Les femmes se déguisent en hommes, mettent au défi des princes, portent conseil aux monarques, se battent pour leur liberté… Venez écouter les contes de Praline Gay-Para, qui met à l’honneur les héroïnes de contes, celles qui n’attendent pas qu’un prince vienne les sauver… Praline Gay-Para est conteuse, auteure, comédienne, Elle raconte pour questionner le monde. Elle tisse le merveilleux et le quotidien et privilégie la dimension universelle de ses récits. Chaque création est pour elle l’occasion d’une écriture singulière en vue d’explorer de nouvelles formes. Dans le cadre de l’Hyper Festival. Un évènement organisé par la médiathèque de la Canopée, se tenant dans le kiosque du jardin Nelson Mandela. Entrée libre et gratuite. Animations -> Lecture / Rencontre Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger Paris 75001

Les Halles, ligne 4 / Châtelet, ligne 1, 7, 11, 14 Châtelet – Les Halles : ligne A, B et D

Contact :Médiathèque de la Canopée 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr

