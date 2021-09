Paris Collège des Bernardins Paris CONTES TRADITIONNELS ET POPULAIRES Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

Collège des Bernardins, 27 octobre 2021, Paris.

Collège des Bernardins, le mercredi 27 octobre à 15:00

En compagnie de sa clarinette, Rose Bacot invite petits et grands à la découverte de deux contes qui expriment la prière de deux personnages bien attachants et bien différents pourtant… Quand les mots viennent se mêler à la clarinette, ils nous plongent dans la magie du conte… Un bel enseignement pour tous les âges, autour du thème de la prière, qui s’adresse aux plus petits comme aux plus grands ! Quand la clarinette conte, qu’est-ce que c’est ? Rose Bacot propose plusieurs contes d’origine juive, de l’Europe de l’Est, accompagnés de musique klezmer. Tous empreints de poésie, d’humour et d’une touche de philosophie, ces contes musicaux, qui s’adressent aux petits comme aux grands, participent à un éveil musical et représentent une ouverture culturelle. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/contes-traditionnels-et-populaires-202122 Le Jeune public au Collège des Bernardins. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris

2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T16:30:00

Lieu Collège des Bernardins
Adresse 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France
Ville Paris