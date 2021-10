Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Contes théâtralisés : Vents et Marée Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Contes théâtralisés : Vents et Marée Le Havre, 3 novembre 2021, Le Havre. Contes théâtralisés : Vents et Marée 2021-11-03 15:00:00 – 2021-11-03

Le Havre Seine-Maritime Embarquez dans des univers féériques et retrouvez Simon, la fée Mélusine, Timothy et capitaine Clopin Clopan. Avec ces trois contes riches en rebondissements. Partagez un goûter avec Timoty et le capitaine Clopin Clopan.

Un moment d’évasion à partager en famille à partir de 3 ans. Texte : Sylvie Cocagne

Avec Sylvie Cocagne et Ghislaine Soyris Mercredi 3 novembre à 15h, au Poulailler

Tarif : 5€ Embarquez dans des univers féériques et retrouvez Simon, la fée Mélusine, Timothy et capitaine Clopin Clopan. Avec ces trois contes riches en rebondissements. Partagez un goûter avec Timoty et le capitaine Clopin Clopan.

Un moment d’évasion à… contact@lepoulailler-lehavre.fr +33 2 35 43 32 10 https://lepoulailler-lehavre.fr/ Embarquez dans des univers féériques et retrouvez Simon, la fée Mélusine, Timothy et capitaine Clopin Clopan. Avec ces trois contes riches en rebondissements. Partagez un goûter avec Timoty et le capitaine Clopin Clopan.

Un moment d’évasion à partager en famille à partir de 3 ans. Texte : Sylvie Cocagne

Avec Sylvie Cocagne et Ghislaine Soyris Mercredi 3 novembre à 15h, au Poulailler

Tarif : 5€ dernière mise à jour : 2021-09-27 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville 49.49304#0.12013