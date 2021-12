Le Cloître-Saint-Thégonnec Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère, Le Cloître-Saint-Thégonnec Contes « Sur les traces du loup… » Le Cloître-Saint-Thégonnec Le Cloître-Saint-Thégonnec Catégories d’évènement: Finistère

Contes « Sur les traces du loup… »
Musée du Loup, 1 rue du calvaire
Le Cloître-Saint-Thégonnec
29 décembre 2021

Patricia Conteuse vous emmène sur les traces du loup dans tous les pays du monde. Venez rencontrer le loup amical de la Taïga, le loup de Fer de Moldavie, le loup des forêts de nos montagnes et le grand loup gris des îles du Japon… Car « Les histoires sont des fils, tendus d'une rive à l'autre, d'ici jusque là-bas, de toi à moi et d'hier à demain… » 

À partir de 8 ans, sur réservation
museeduloup29@gmail.com
+33 2 98 79 73 45
http://www.museeduloup.fr/

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Le Cloître-Saint-Thégonnec Autres Lieu Le Cloître-Saint-Thégonnec Adresse Musée du Loup 1 rue du calvaire Ville Le Cloître-Saint-Thégonnec lieuville Musée du Loup 1 rue du calvaire Le Cloître-Saint-Thégonnec