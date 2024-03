CONTES SUR L’ENVIE D’ELLE ET LE DESIR DE LUI Canet, vendredi 26 avril 2024.

CONTES SUR L’ENVIE D’ELLE ET LE DESIR DE LUI Canet Hérault

Contes ludiques sur le désir, vocabulaire délicieux et métaphorique qui enchante.

Glanés dans le monde entier, ils proposent une vision où l’amour n’est ni mystérieux, ni tabou, il est simplement naturel. Toujours relié avec le divin, il devient une passerelle qui nous permet d’accéder au paradis.

Un hymne à la liberté, la tolérance…

Tarif libre, payant pour les non adhérents. Sur inscription.

Contes ludiques sur le désir, vocabulaire délicieux et métaphorique qui enchante. Glanés dans le monde entier, ils proposent une vision où l’amour n’est ni mystérieux, ni tabou, il est simplement naturel et source de plaisir. Toujours relié avec le divin, il devient une passerelle qui nous permet d’accéder au paradis. Partager ces contes c’est rappeler l’émerveillement devant l’amour, le désir, la jouissance…en toute innocence ! Un hymne à la liberté, la tolérance… 1 1 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26 21:45:00

47 Avenue du Pont

Canet 34800 Hérault Occitanie theatropont@hotmail.com

L’événement CONTES SUR L’ENVIE D’ELLE ET LE DESIR DE LUI Canet a été mis à jour le 2024-03-16 par OT DU CLERMONTAIS