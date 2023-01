CONTES SUR L’ENVIE D’ELLE ET LE DÉSIR DE LUI Canet Canet OT DU CLERMONTAIS Canet Catégories d’Évènement: Canet

Hérault

CONTES SUR L'ENVIE D'ELLE ET LE DÉSIR DE LUI
47 Avenue du Pont
Canet
Hérault

2023-02-17 20:30:00 – 21:45:00

Contes sur le désir, vocabulaire délicieux et métaphorique qui enchante. Glanés dans le monde entier ils proposent une vision où l'amour n'est ni mystérieux ni tabou, il est simplement naturel et source de plaisirs. Toujours relié avec le divin, il devient une passerelle qui nous permet d'accéder au paradis. Comme un hymne à la liberté, la tolérance… Public adulte.

