Contes sur le fil Thomas Dupont

Oise

Contes sur le fil Thomas Dupont

48 Rue de Dieppe Milly-sur-Thérain Oise

2022-07-06 15:00:00

Oise Milly-sur-Thérain pieds de velours et aux longues mains agiles. Sur son fil, suspendu au-dessus de l’océan des contes, il attrape au hasard les histoires qui passent à sa portée. Il les glisse alors dans son «Chap-Haut-Parleur», et l’étrange couvre-chef les dit, les clame, les chante. Viendront-elles jusqu’à nous ?

À partir de 6 ans.

Inscriptions au 03 44 81 98 67

À partir de 6 ans.

Inscriptions au 03 44 81 98 67 +33 3 44 81 98 67 pieds de velours et aux longues mains agiles. Sur son fil, suspendu au-dessus de l’océan des contes, il attrape au hasard les histoires qui passent à sa portée. Il les glisse alors dans son «Chap-Haut-Parleur», et l’étrange couvre-chef les dit, les clame, les chante. Viendront-elles jusqu’à nous ?

À partir de 6 ans.

Inscriptions au 03 44 81 98 67 Thomas Dupont

Milly-sur-Thérain

