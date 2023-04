Contes souterrains au musée des égouts de Paris Musée des égouts de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Contes souterrains au musée des égouts de Paris Musée des égouts de Paris, 16 avril 2023, Paris. Du dimanche 16 avril 2023 au dimanche 09 juillet 2023 : dimanche de 11h00 à 12h00

.Tout public. payant 5€ + billet d’entrée du musée à prendre sur place (consulter les tarifs réduits sur musée-egouts.paris.fr) «Savez-vous vraiment ce qui se cache sous vos pieds? Tunnels, canaux, rivières souterraines… Partez à la découverte du monde d’en bas et de ses habitants réels et imaginaire. Visite contée des égouts de Paris. A partir de 7 ans et bien plus. À travers un parcours conté du musée des égouts de Paris, Arthur Binois conteur de la compagnie la Cour des Contes vous guide dans le ventre de la capitale à la rencontre des légendes souterraines qui peuplent les égouts et leur imaginaire.» Musée des égouts de Paris Esplanade Habib Bourguiba, Pont de l’Alma 75007 Paris Contact : https://musee-egouts.paris.fr/

ville de paris Notre conteur en pleine visite, avec son amie la guitare.

