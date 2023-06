Contes souterrains au musée des égouts de Paris Musée des égouts de Paris Paris, 16 avril 2023, Paris.

Du dimanche 16 avril 2023 au dimanche 09 juillet 2023 :

dimanche

de 11h00 à 12h00

.Tout public. payant

5€ + billet d’entrée du musée à prendre sur place

(consulter les tarifs réduits sur musée-egouts.paris.fr)

«Savez-vous vraiment ce qui se cache sous vos pieds? Tunnels, canaux, rivières souterraines… Partez à la découverte du monde d’en bas et de ses habitants réels et imaginaire.

Visite contée des égouts de Paris. A partir de 7 ans et bien plus.

À travers un parcours conté du musée des égouts de Paris, Arthur Binois

conteur de la compagnie la Cour des Contes vous guide dans le ventre de la capitale à

la rencontre des légendes souterraines qui peuplent les égouts et leur imaginaire.»

Musée des égouts de Paris Esplanade Habib Bourguiba, Pont de l’Alma 75007 Paris

Contact : https://musee-egouts.paris.fr/

ville de paris Notre conteur en pleine visite, avec son amie la guitare.