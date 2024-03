Contes Sous l’apatam Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez, samedi 6 avril 2024.

Contes Sous l’apatam Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez Pyrénées-Atlantiques

Sous l’apatam, on s’installe, on papote, et on attend le taxi-brousse…

Blanche et Vincent embarqueront dans le taxi-brousse en musique, et avec les contes, pour visiter quelques villages sénoufos, mossis, gourmantchés de l’Afrique de l’ouest, et quelques régions mystérieuses du vaste continent africain. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Contes Sous l’apatam Orthez a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Coeur de Béarn