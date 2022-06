Contes : soirée pyjama

Contes : soirée pyjama, 28 juin 2022, . Contes : soirée pyjama

2022-06-28 19:30:00 – 2022-06-28 20:00:00 Les enfants sont invités à venir en pyjama pour écouter l’histoire du soir. Pour les enfants de 3 à 6 ans. Contes à la bibliothèque – Pour les enfants de 3 à 6 ans Les enfants sont invités à venir en pyjama pour écouter l’histoire du soir. Pour les enfants de 3 à 6 ans. dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville