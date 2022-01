Contes sans frontières avec Coline Promeyrat Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 12 mars 2022

de 15h00 à 16h30

gratuit

Dans ce tour du monde des contes de Bienvenue, certains frappent à la porte, d'autres accueillent. Les maisons s'ouvrent et se ferment sur les voyageurs, s'ouvrent et se ferment, comme les battements du cœur. Entrez, entrez dans les maisons de terre, de paille, de bois, de pierre ou de neige !! Venez voir comment l'on vit à l'intérieur, venez partager les histoires et découvrir les secrets de l'hospitalité…

Médiathèque Françoise Sagan
8 rue Léon Schwartzenberg
Paris 75010

