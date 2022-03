Contes : Révisez vos classiques ! Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’évènement: île de France

Contes : Révisez vos classiques ! Bibliothèque Benoîte Groult, 21 mai 2022, Paris.

de 15h00 à 17h00

gratuit

Nous continuerons d’explorer les moyens de faire le portrait d’un personnage par le biais des contes, ce mois-ci. Atelier ludique au goût de l’enfance ! Pour tous à partir de 15 ans. Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014

Contact : 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr

