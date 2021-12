Saint-Jean Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Contes pour toutes petites oreilles Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Contes pour toutes petites oreilles Espace Séniors (Les Granges), 29 mars 2022, Saint-Jean. Contes pour toutes petites oreilles

Espace Séniors (Les Granges), le mardi 29 mars 2022 à 10:00

Spectacle “En route” par le Théâtre du Chamboulé. Une lecture dansée qui invite les tout-petits à un voyage à travers la voix et le corps. Quatre histoires à découvrir, quatre mouvements vers soi puis vers le monde… Deux séances : 10h et 11h Renseignement et tarif voir Médiathèque Saint-Jean Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T10:00:00 2022-03-29T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Autres Lieu Espace Séniors (Les Granges) Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean lieuville Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean