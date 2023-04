Contes pour petites oreilles

2022-10-01 – 2022-10-01 . Une à deux fois par mois, la Médiathèque Maurice Schumann propose un moment de lecture pour les enfants dès 3 ans: histoires, comptines, chansons et jeux de doigts. Rendez-vous à 11h au secteur jeunesse de la médiathèque.

Durée: 1h

Gratuit

1, rue Denis Diderot à Nogent-sur-Oise

03 44 66 60 44

03 44 66 60 44

mediatheque@nogentsuroise.fr

