Salle communale, le samedi 30 octobre à 15:30

Contes à faire claquer les dents, tout public à partir de 4 ans, durée : 50 min. Les arbres s’empourprent, leurs ombres s’étendent, bruissements dans la forêt, bientôt les feuilles craquent sous les pieds, les doigts sont engourdis et humides, le froid devient mordant, la pluie menace, la nuit tombe… Vite ! A l’abri dans cette vieille bicoque fait de brique et de broc ! Est elle habitée ? Par un ogre affamé ? Par un monstre aux dents pointus ? Par un fantôme terrifiant ? Par un loup de fer ? Et si c’était une sorcière ? Mangeras tu sa soupe à la citrouille ? Avec le conteur Albert SANDOZ salle communale Saint Julien de Mailloc (14290) Pour tous les enfants à partir de 4 ans (et leurs parents) déguisés Pass sanitaire obligatoire (à partir de 12 ans et 2 mois) Places limitées, réserver Gratuit

gratuit, réserver

Spectacle de contes pour Halloween “Un, deux, trois….six trouilles !” par le conteur Albert SANDOZ. Organisé par l’Association Marque Page Salle communale 14290 SAINT JULIEN DE MAILLOC Saint-Julien-de-Mailloc Calvados

2021-10-30T15:30:00 2021-10-30T16:30:00

