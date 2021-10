CONTES POUR ENFANTS PAS SAGES | Théâtre / Contes Le Majestic, 26 février 2022, Carvin.

CONTES POUR ENFANTS PAS SAGES | Théâtre / Contes

Le Majestic, le samedi 26 février 2022 à 16:00

_**Compagnie Avec Vue sur la Mer**_ Des ânes un peu naïfs, des chevaux trop adeptes de la servitude volontaire, un jeune dromadaire obligé d’assister à une conférence idiote, un chasseur de girafes qui se fait piquer par une vilaine mouche minuscule ou encore… une autruche qui avale des cloches ! Dans ces Contes pour enfants pas sages, Jacques Prévert nous questionne sur les rapports de domination. Domination des humains sur les animaux, domination des blancs sur les noirs, domination des parents sur les enfants. Et, évidemment, qui dit « domination » dit très souvent… « exploitation ». Tout au long de ces contes, les mots de liberté, de tolérance et de solidarité nous viennent à l’esprit. Sur ces thèmes graves, le poète sait être léger, il est cruel mais drôle. Prévert, un œil qui rit, l’autre qui pleure, parle admirablement aux enfants. Mais attention, gare à vous, il ne se gêne pas pour… houspiller les adultes ! A voir aussi en famille donc… _Coproduction : Les Scènes Associées (Grenay, Liévin, Sallaumines), la ville de Méricourt. Avec le soutien de la ville de Bruay la Buissière, la ville d’Arras, le département du Pas de Calais et la région Hauts-de-France._ _Distribution : Mélissandre Fortumeau, Franckie Defonte et Jacques Schab. Adaptation et mise en scène : Stéphane Verrue. Musique originale : Jacques Schab. Lumière et régie générale : Clément Bailleul. Administrateur de production : Thomas Fontaine. Illustration : François Boucq._

Tarif plein 7€, Tarif réduit 4€, Gratuit : Moins de 16 ans

Organisé par l’association “Ose Arts !”

Le Majestic rue du 8 mai 1945 62220 Carvin Carvin Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T16:00:00 2022-02-26T17:00:00