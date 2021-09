Kawéni Place de l'ancien marché Kawéni Contes pour enfants, devinettes et chants Place de l’ancien marché Kawéni Catégorie d’évènement: Kawéni

Place de l’ancien marché, le samedi 18 septembre à 16:00

La ville de Mamoudzou vous invite à venir assister à des lectures de contes pour enfants, devinettes et chants. Les visiteurs seront soumis aux à la verification du PASS SANITAIRE Contes pour enfants, devinettes et chants Place de l’ancien marché Place de l’ancien marché, Mamoudzou Kawéni

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00

