Paroles et écrits croisés. Restitution d'ateliers d'écriture avec la résidence Seniors Ginko Biloba où chaque personne a écrit un portrait, fictif ou réel. Des portraits comme des témoignages d'histoires passées ou inventées. Une plongée dans des bouts d'humanités. Cette restitution sera ponctuée d'histoires courtes : Contes poétiques des bords de l'eau. Des histoires pleines de poésie, qui nous parlent de l'eau bien sûr, mais aussi de l'humain, de politique un peu, de l'amour surtout… Ecriture et jeu : Emmanuel Lambert / Cie Bulles de ZincComposition et musique : Ninon Sanz-Aparicio (piano) & Samuel Sanz-Aparicio (piano / guitare) Tout public Durée : 1h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme
17 décembre 2021
14:30 15:30
14 € / 9 € / 6 €

