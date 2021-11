Petite-Rosselle Petite-Rosselle Moselle, Petite-Rosselle CONTES PAR STÉPHANE KNEUBUHLER – FESTIVAL DE L’AVENT Petite-Rosselle Petite-Rosselle Catégories d’évènement: Moselle

2021-12-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-18 11:00:00 11:00:00

Petite-Rosselle Moselle Petite-Rosselle proposée par la bibliothèque de Petite Rosselle, venez nombreux écouter les contes d’hiver (dès 6 ans) d’une durée de 60 minutes. Inscription au préalable auprès de la bibliothèque au 0387840125. Le pass sanitaire ainsi que le port du masque vous sera demandé pour accéder à l’évènement. +33 3 87 84 01 25 https://www.festivaldelavent.fr/ Petite-Rosselle

