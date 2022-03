Contes par atout contes Thiviers Thiviers Catégories d’évènement: Dordogne

Thiviers

Contes par atout contes Thiviers, 16 avril 2022, Thiviers. Contes par atout contes Bibliothèque – Médiathèque 3 Place du Champ de Foire Thiviers

2022-04-16 16:00:00 – 2022-04-16 Bibliothèque – Médiathèque 3 Place du Champ de Foire

Thiviers Dordogne Séance de contes pour enfants et plus grands par l’association Atout Contes Séance de contes pour enfants et plus grands par l’association Atout Contes +33 5 53 62 08 82 Séance de contes pour enfants et plus grands par l’association Atout Contes pixabay

Bibliothèque – Médiathèque 3 Place du Champ de Foire Thiviers

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Thiviers Autres Lieu Thiviers Adresse Bibliothèque - Médiathèque 3 Place du Champ de Foire Ville Thiviers lieuville Bibliothèque - Médiathèque 3 Place du Champ de Foire Thiviers Departement Dordogne

Thiviers Thiviers Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiviers/

Contes par atout contes Thiviers 2022-04-16 was last modified: by Contes par atout contes Thiviers Thiviers 16 avril 2022 Dordogne Thiviers

Thiviers Dordogne