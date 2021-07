Toulouse Centre d’animation Soupetard Haute-Garonne, Toulouse Contes – Nos papis et mamies du quartier Centre d’animation Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Contes – Nos papis et mamies du quartier Centre d’animation Soupetard, 6 octobre 2021, Toulouse. Contes – Nos papis et mamies du quartier

du mercredi 6 octobre au mercredi 24 novembre à Centre d’animation Soupetard

Des histoires mises en scène par des papis et des mamies du quartier de Soupetard et d’Amouroux. Ils/elles racontent des histoires aux enfants. L’humour, la joie, la musique et le partage sont au rendez-vous pour les tout.es petit.es. **Centre culturel de quartier Soupetard :** Merc.6 oct & 10 nov. -10h30 **Maison de quartier Amouroux** : Merc. 20 oct & 24 nov. – 10h30

Entrée libre dans la limite des places disponibles.Renseignements : 05.31.22.99.70

Culture Centre d’animation Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T10:30:00 2021-10-06T12:59:00;2021-10-20T10:30:00 2021-10-20T23:59:00;2021-11-10T10:30:00 2021-11-10T23:59:00;2021-11-24T10:30:00 2021-11-24T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre d’animation Soupetard Adresse 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation Soupetard Toulouse