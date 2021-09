Genève Parc de La Perle du Lac Genève CONTES NOMADES Parc de La Perle du Lac Genève Catégorie d’évènement: Genève

Avec Gilles Decorvet, Gladys Corredor, Hyacinthe Reisch, Cathy Sottas, Martine Pasche, Deirdre Foster, Olivier Sidore et Soledina Camesi

Gratuit

Légendes, mythologies, récits, voix, poésie, virelangue… Parc de La Perle du Lac Rue de Lausanne, 1202 Genève Genève

2021-09-26T15:00:00 2021-09-26T17:00:00

