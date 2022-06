Contes nocturnes du Mont Cornu « Le miroir du temps » Montcornet Montcornet Catégorie d’évènement: Montcornet

Montcornet 08090 Mont Cornu Rue de la Chapelle Montcornet Suite à la sortie du livre intitulé : « Les contes du Mont Cornu » d’après les textes originaux de Gérard Baudoin. L’association Montcornet Remonte le Temps vous invite à découvrir les aventures fabuleuses de Tristan ; jeune héros des contes qui est amené à vivre une expérience féérique dans cinq périodes de l’histoire de France en rencontrant des personnages d’exception. Dès 19 h ; rendez-vous sur le site du Mont Cornu. Le chevalier Bruno Du Fays vous y attendra avec sa suite pour vous narrer ces cinq merveilleuses aventures. Vous parcourrez les cinq villages à la lueur des torches et des braseros. Au retour de ce périple, une bonne soupe chaude vous ravira les papilles. Tarif : 6€ pour les adultes et enfants de plus 8 ans. Réservation Obligatoire au : 06 84 28 63 76 +33 6 84 28 63 76 Montcornet

