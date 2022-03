Contes Nigériens Théâtre Halle Roublot, 8 juin 2022, FONTENAY SOUS BOIS.

Date et horaire exacts : Le mercredi 08 juin 2022

de 15h00 à 15h45

Fatimane collecte inlassablement les récits traditionnels de ses aînées, afin de nous transmettre la sagesse de cette parole qui, chez les Touaregs dit-elle, « pèse plus lourd que de l’or ».

Conteuse d’origine Nigérienne, Fatimane collecte inlassablement les contes, la poésie et les récits traditionnels de ses aînées, afin de nous transmettre la sagesse et la richesse de cette parole qui, chez les Touaregs dit-elle, « pèse plus lourd que de l’or ». Souvent animaliers, ces trésors culturels nous invitent à voyager dans un dédale d’imaginaires à la rencontre d’une autruche, d’un chacal ou d’un lièvre…

Venez et entrez dans la cabane à histoires. Les contes, venant des quatre coins du monde, ont le pouvoir extraordinaire de transporter les enfants, et les plus grands, dans un univers où le rêve et l’imaginaire sont rois. Parfois accompagnés d’instruments de musique ou d’objets, nos conteurs vous feront voyager avec humour et poésie.

Théâtre Halle Roublot 95 RUE ROUBLOT FONTENAY SOUS BOIS 94120

Contact : 0182015202 contact@theatre-halle-roublot.fr https://www.theatre-halle-roublot.fr/contes https://www.facebook.com/TheatreHalleRoublot

Contes nigériens – Fatimane Moussa-Aghali