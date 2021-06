Verdun Musée de la princerie Meuse, Verdun Contes musicaux « Murmures, contes de la lune et des étoiles » Musée de la princerie Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Venez écouter les « Murmures, contes de la lune et des étoiles » de Guillaume Louis et Claire Drach à 20h30, 21h30 et 22h30 ! Echappée poètique et musicale, ce spectacle invite le public à établir une connexion sensible et onirique avec son environnement. Séances de 20 minutes environ, à partir de 5 ans. Sans réservation.

Entrée libre

Récits et légendes sur la nuit dans le jardin du musée… Musée de la princerie 16 rue de la Belle Vierge, 55100 Verdun Verdun Meuse

2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T21:00:00;2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:00:00;2021-07-03T22:30:00 2021-07-03T23:00:00

