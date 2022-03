Contes musicaux Marseille 5e Arrondissement, 9 avril 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Contes musicaux Théâtre Strapontin 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement

2022-04-09 – 2022-04-09 Théâtre Strapontin 111 rue de l’Olivier

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement

6 8 Depuis 7 ans, La Nuit des Griots (NDG) c’est aussi un espace rencontre et détente en journée, avec un programme concocté pour les plus jeunes.



Spectacles contes musicaux pour enfants (2 séances) avec le monde incroyable de JAB (Junior Abdoulaye Birba).

JAB est un passeur de rêves charismatique, chantre d’une Afrique contée et racontée avec enthousiasme.

Il a su faire de la parole son arme pour atteindre les coeurs les plus sensibles.

Et comme il le dit si bien “confiez-moi vos oreilles et je vous les rendrai pleine de bonne parole”.



Horaires des séances :

09h30 : 3 à 6 ans

10h30 : 7 à 12 ans

Programme dans le cadre du Festival “La Nuit des Griots” concocté pour les plus jeunes au Théâtre Strapontin. Rendez-vous le 9 avril.

