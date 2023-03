Contes musicaux et histoires jonglées Oye-et-Pallet Oye-et-Pallet Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs Oye-et-Pallet EUR Dans le cadre de la 14e fête mondiale du Conte en Bourgogne-Franche-Comté, proposée par la Compagnie Gakokoé.

Musicien et jongleur avant d’avoir été conteur. Je raconte mes histoires avec des accessoires à la main : guitare, accordéon, balles, diabolos, origamis… bibliothequeoyeetpallet@gmail.com +33 3 81 89 46 86 Oye-et-Pallet

