Contes musicaux : “Drôles d’animaux” Carhaix-Plouguer, 9 décembre 2021, Carhaix-Plouguer.

Contes musicaux : “Drôles d’animaux” 2021-12-09 – 2021-12-10 Rue Jean Monnet Amphi Glenmor

Carhaix-Plouguer Finistère

Séances scolaires dès 3 ans.

Horaires : Jeudi 9 à 10h et 14h ; Vendredi 10 décembre à 10h. Durée : 55 mns.

Dans une forêt, pas loin d’ici, vivent de drôles d’animaux : une vache qui voyage sur un vélo, trois petits chats qui vont à la fête foraine et trois Boucs qui broutent…

Yann Quéré (parole), Stéphanie Duvivier (chant, violon et trombone) et Raoul Goëllaen (accordéon) vous invitent à partir à leur rencontre. Ces trois amis nous mènent par le bout du nez dans des récits drôles et colorés. A savourer sans modération !

contact@glenmor.bzh +33 2 98 99 37 50

