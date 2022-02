Contes musicaux “3 Contes de la Rue Broca” Salle des fêtes de Belbeuf, 1 avril 2022, Belbeuf.

Contes musicaux “3 Contes de la Rue Broca”

Salle des fêtes de Belbeuf, le vendredi 1 avril à 20:30

On les savait loufoques, grinçants, intemporels et décalés “les contes de la rue Broca”, eh bien cette fois-ci, ils seront également mis en musique, théâtralisés, et interprétés par un groupe amateur intergénérationnel pétillant, encadré par des professionnels du spectacle vivant. Vous trouverez une patate et une guitare bien décidées à se lancer dans la chanson (le roman d’amour d’une patate), des sorcières moquées dans leurs travers les plus risibles (la sorcière de la rue Mouffetard), une grenouille qui dit des gros mots et des poissons qui communiquent (la sorcière du placard aux balais), et surtout des enfants toujours triomphants, car après tout : ces 3″ contes de la rue Broca” leurs sont destinés nom d’un crapaud!!

Tarif 5 €, gratuit pour les moins de 15 ans

Contes interprétés et chantés par Christelle Theuret

Salle des fêtes de Belbeuf Rue du Général-de-Gaulle, Belbeuf Belbeuf Seine-Maritime



