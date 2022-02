Contes, menteries et théâtre en gallo Salle polyvalente Les Roches plates La Méaugon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Salle polyvalente Les Roches plates, le dimanche 13 mars à 14:30

Organisé par Sterenn ar Goued dans le cadre du week-end gallo-breton de La Méaugon, en partenariat avec Qerouézée Le Galo en Côtes d’Ahaot. **Contes et menteries** par Qerouézée **Conte en gallo** par Fanette Percevault **Chansons** (en breton et en galo) par les élèves de l’Ecole du Grand Clos **Pièce de théâtre** _**Touène**_ par la troupe Les Picots s’épiqhièllent, une libre adaptation de la nouvelle « Toine » de Guy de Maupassant. La troupe a reçu, en 2021, le prix de la Création Artistique en gallo, décerné par la Région Bretagne. A ne pas manquer !

6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T14:30:00 2022-03-13T17:00:00

