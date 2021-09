Saint-Romain-de-Jalionas Site archéologique du Vernay Isère, Saint-Romain-de-Jalionas Contes médiévaux et modernes Site archéologique du Vernay Saint-Romain-de-Jalionas Catégories d’évènement: Isère

Site archéologique du Vernay, le samedi 18 septembre à 17:00

Un long voyage à travers le moyen-âge, semé d’histoires d’amour … et de cuisine ! Un mélange de textes anciens et plus contemporains, lais et fabliaux, pour voir et entendre quelques petites histoires derrière la grande. Une promenade d’une heure à travers le temps et le site archéologique du Vernay.

Sur réservation auprès de l’association AHASRJ, auditoire limité à 40 personnes, participation libre

Contes anciens et modernes par Stephane Olivier présentés sur le site ou dans l'église
Site archéologique du Vernay
Chemin des vignes, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas
Saint-Romain-de-Jalionas
Isère

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

