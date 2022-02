Contes médiévaux à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche, 20 février 2022, Couëtron-au-Perche.

Contes médiévaux à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche

2022-02-20 15:00:00 – 2022-02-20 16:00:00

Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher Couëtron-au-Perche

7.5 EUR Contes médiévaux à la Commanderie d’Arville. Les contes médiévaux de Gweltaz à Couëtron-au-Perche. Gweltaz Le File vous conte ses voyages, ses aventures et ses rencontres… Et comme tout le monde, il aime en rajouter ! Une épopée mêlant de véritables contes médiévaux normands, revisités, « laïcisés », dynamisés… Gweltaz raconte, mais pas seulement ! En effet, il pourra aussi vous accompagner dans l’invention d’un conte, ou bien vous laisser en modifier un à votre guise, ou encore vous laisser interpréter des personnages. Une expérience pleine d’humour, d’échanges, de lâcher prise et de dérision. Ce spectacle est présenté au sein d’une salle chauffée.

Contes dans le cadre de l’événement Tout Feu Tout Flamme.

+33 2 54 80 75 41

Commanderie d’Arville

Couëtron-au-Perche

