Denain Médiathèque Jacques Prévert Denain, Nord Contes Médiathèque Jacques Prévert Denain Catégories d’évènement: Denain

Nord

Contes Médiathèque Jacques Prévert, 22 janvier 2022, Denain. Contes

Médiathèque Jacques Prévert, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00 Nombre limité de places.

Un voyage en musique et en chansons dans l’univers des contes merveilleux Médiathèque Jacques Prévert 146 rue de Villars 59220 Denain Denain Faubourg Fernand Duchâteau Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Denain, Nord Autres Lieu Médiathèque Jacques Prévert Adresse 146 rue de Villars 59220 Denain Ville Denain lieuville Médiathèque Jacques Prévert Denain