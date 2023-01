Contes masqués Igornay Igornay Igornay Catégories d’Évènement: Igornay

Contes masqués Igornay, 8 février 2023, Igornay Igornay. Contes masqués 1 route du mauguin bibliothèque Igornay Saône-et-Loire bibliothèque 1 route du mauguin

2023-02-08 – 2023-02-08

bibliothèque 1 route du mauguin

Igornay

Saône-et-Loire Igornay EUR 0 0 Contes suivi d’un atelier « fabrication d’un masque »

Tous publics – sur inscription bibli-igornay@orange.fr bibliothèque 1 route du mauguin Igornay

