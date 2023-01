contes masqués Curgy Curgy Curgy Catégories d’Évènement: Curgy

2023-02-07

Venez découvrir les contes de différents pays avec Martine Forrer, conteuse, suivi d'un atelier « fabrication d'un masque » 
Route d'Autun Bibliothèque
Curgy
Saône-et-Loire

